Bekkevoort schenkt duizend maskers aan OCMW Tielt-Winge DDH

16 april 2020

18u06 0 Bekkevoort Bekkevoort schenkt 1.000 mondmaskers aan de verzorgster van het OCMW van Bekkevoort, maar ook aan die van buurgemeente Tielt-Winge. De twee gemeenten werken sinds februari nauw samen en tekenden een samenwerkingscharter.

In het kader van dat charter werken ook beide OCMW’s nauw samen. “De OCMW-zorgdiensten (poets- en thuishulp) en het personeel worden aangestuurd en beheerd door het OCMW van Tielt-Winge. Dit personeel staat vandaag in de frontlinie en daarom is het belangrijk dat wij hen ook ondersteunen”, legt bevoegd schepen Nathalie Weckx (Ons Dorp) het initiatief uit.

Het Bekkevoorts College van burgemeester en schepenen beslisten dan ook om van de 3.000 aangekochte mondmaskers er 1.000 te schenken aan de verzorgsters van het OCMW in Bekkevoort en in Tielt-Winge. “Ik ben tevreden om aan deze helden een extra bijdrage te mogen leveren voor hun veiligheid en gezondheid bij het uitvoeren van hun dagelijkse job. Chapeau voor het werk dat zij leveren”, besluit schepen Weckx.