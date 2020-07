Bekkevoort richt eigen coronafonds op DDH

14 juli 2020

16u49 1 Bekkevoort De gemeente Bekkevoort richt nu ook een eigen coronafonds op. De gemeenteraad keurde dat goed op 6 juli. De gemeente wil daarmee de lokale handelaars ondersteunen, zorgverleners bedanken en het verenigingsleven een boost geven.

Bekkevoort wil onder andere haar waardering uitspreken voor alle inwoners die tewerkgesteld zijn in de ziekenhuizen, woonzorgcentra, thuisdiensten, huisartsenpraktijken en andere zorginstellingen. Daarom krijgen zij een set zogenaamde Bekkebonnen, de bonnen die overal gekend zijn en waarmee je terechtkan bij de lokale handels- en horecazaken.

Bovendien wil de gemeente via het fonds handels- en horecazaken ondersteunen via de ‘Bekkebon +20%’. “Inwoners kunnen vanaf maandag 17 augustus 2020 een of meerdere ‘Bekkebonnen +20%’ kopen voor 10 euro voor een deelnemende handelaar of horecazaak, via de gemeentelijke website of in het gemeentehuis. De gemeente verhoogt het bedrag van je ‘Bekkebon +20%’ met 20%. Met een ‘Bekkebon +20%’ van 10 euro kan je dus aankopen doen voor 12 euro”, legt burgemeester Hans Vandenberg (CD&V) uit. De bon is geldig van 18 augustus 2020 tot en met 28 februari 2021. Per adres kan je maximaal voor 250 euro aan ‘Bekkebonnen +20%’ kopen.

Een derde pijler van het plan richt zich tot het lokale verenigingsleven. Alle erkende verenigingen en zaalcomités krijgen dezelfde subsidies als vorig jaar en mogen ook rekenen op een eenmalige verhoging van 20%. Bovendien betalen ze geen huur voor het gebruik van gemeentelijke lokalen in 2020.