Bekkevoort plaatst bijkomende hondenpoepbuizen Vanessa Dekeyzer

12 november 2019

13u18 1 Bekkevoort De gemeente Bekkevoort heeft vijf bijkomende hondenpoepbuizen geplaatst op haar grondgebied. In deze buizen kunnen hondeneigenaars de hondenpoep deponeren tijdens een wandeling met hun trouwe viervoeter.

Op volgende locaties staat er nu al een hondenpoepbuis: hoek Hulststraat met Oude Leuvensebaan, hoek Mierenberg met Bekweg, voetweg 94 achter gemeentehuis, hoek Berkstraat en E. Coolsstraat, hoek Dennenstraat en Ballaarstraat en hoek Pastorijstraat met Poelbosstraat. Op de gemeentelijke website vind je een kaart met aanduiding van de locaties.

In het voorjaar van 2020 zal de gemeente nog eens vijf extra hondenpoepbuizen bijplaatsen. Nuttige locaties voor een hondenpoepbuis mag je melden aan de dienst omgeving op het nummer 013/46.05.75 of via mail naar omgeving@bekkevoort.be.

Mooimakers

De problematiek van de hondenpoep is een van de thema’s waaraan de gemeente wil werken in het kader van het coachingtraject Mooimakers. Om hondeneigenaars te sensibiliseren zette de gemeente afgelopen zomer ook al speciale stoepborden tegen hondenpoep in. Op deze stoepborden stond de duidelijke boodschap dat hondeneigenaars de hondenpoep moeten opruimen en niet zomaar in de berm of op de stoep mogen laten liggen.