Bekkevoort lanceert hulpplatform om mekaar te helpen DDH

16 maart 2020

17u03 5 Bekkevoort De gemeente Bekkevoort zette maandagnamiddag de website “Bekkevoort Helpt” online. Bedoeling is mensen te helpen die daar nood aan hebben in deze coronatijden.

Voor het initiatief bundelt de gemeente de krachten van het OCMW, de dienst vrije tijd, de zorgsector en de ouderenverenigingen. “Om iedereen zo goed mogelijk te helpen, hebben we het centraal platform ‘Bekkevoort Helpt’ opgestart”, zegt schepen voor welzijn en zorg Nathalie Weckx. “Zo kunnen we vraag en aanbod op elkaar afstemmen en voor zo veel mogelijk mensen iets betekenen. In deze tijden is een solidair gebaar heel veel waard. Met dit platform kunnen we dat actief en ten volle ondersteunen. Bedoeling is om mensen te verzamelen die voor anderen de hond willen uitlaten, naar de apotheek willen gaan of wat dan ook te doen om de medemens te helpen”.

Je kan op de site ook een kaartje downloaden waarmee je de buren kan vertellen dat je hen best wilt helpen en er komt ook een speciaal e-mailadres (bekkevoort.helpt@bekkevoort.be) waarop je hulp kan vragen of aanbieden en andere vragen kan stellen. “Het zijn uitzonderlijke omstandigheden waar we allemaal mee moeten omgaan. Voor mekaar zorgen, zo gaan we er geraken. De komende dagen en weken zullen we veel helpende handen nodig hebben. Dankzij onze nauwe banden met de verschillende spelers op het terrein kunnen we snel en efficiënt samenwerken en oplossingen zoals dit platform voorzien”, besluit schepen Nathalie Weckx.

Mensen die een vraag hebben of hulp kunnen gebruiken, kunnen ook bellen naar 013/46.05.65 of 013/46.05.98. Die nummers worden bemand door medewerkers van de gemeente die op hun beurt de vrijwilligers aansturen. Vrijwilligers kunnen trouwens voortaan een gratis verzekering afsluiten bij het Vlaams Steunpunt. Er wordt tenslotte nog bekeken hoe “Bekkevoort Helpt” kan samenwerken met de zorg- en welzijnsorganisaties.

Meer informatie vind je op deze link naar het portaal.