Bejaarde dame gered uit woningbrand door passanten Kristien Bollen

01 april 2020

In een woning aan de Staatsbaan in Bekkevoort brak vanavond rond 19 uur een brand uit. De dochter des huizes kon haar bejaarde moeder, die slecht te been is, niet alleen redden. De vrouw vluchtte het huis uit om passanten tegen te houden om haar moeder te helpen veilig en wel de woning te verlaten. Enkele voorbijgangers konden samen met de politie die net op dat ogenblik arriveerde, de bejaarde dame ongedeerd uit de woning halen. Brandweerlui stelden alles in het werk om de woning te vrijwaren. Helaas werd door de brand het dak volledig vernield en is het huis door de grote rook en waterschade onbewoonbaar. Beide bewoners van het huis werden ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Voorlopig worden ze opgevangen door familie.