BBQ Rangers maken derde beste pulled pork ter wereld Geert Mertens

27 oktober 2019

18u39 0

Het BBQ-team BBQ Rangers Belgium uit Bekkevoort is derde geworden in de categorie pulled pork op het 31st Annual Jack Daniels World Championship Invitational Barbecue in Tennessee (Verenigde Staten). “We hadden dit nooit durven dromen of hopen.”

In 2015 richtte Traiteur Blommen uit Bekkevoort het team op. “Door deelname aan kampioenschappen in België werden we geselecteerd voor het 31ste wereldkampioenschap barbecue”, zeggen Leen en Peter van Traiteur Blommen. “Deze overwinning betekent dat we de derde beste in de wereld zijn in de categorie pulled pork. Ook met onze kaastaart behaalden we een mooie derde plaats in de categorie ‘home cooking’ van het thuisland.” Hiervoor kozen ze voor een kaastaart met Belgische appels en speculoos.

Wie de pulled pork zelf wil proeven kan terecht bij Traiteur Blommen aan de Staatsbaan in Bekkevoort. “De pulled pork ligt tussen ons gelijknamig broodje, zit in onze nachoschotel en onze stuffed potato.”

Voor meer info: www.traiteurblommen.be.