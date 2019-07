“Beter een goede signalisatie en gps-coördinaten dan tonnagebeperking om sluikverkeer te stoppen” Tom Van de Weyer

08 juli 2019

16u29 2 Bekkevoort Oppositiepartij N-VA wil zwaar vrachtverkeer uit de Halensebaan weren met een tonnagebeperking. De gemeenteraad van Bekkevoort keurt het voorstel voorlopig af, maar wil sluikverkeer liever aanpakken met betere bewegwijzering en gps-coördinaten naar de bedrijven.

“Inwoners van de Halensebaan in Molenbeek-Wersbeek stellen steeds meer sluikverkeer vast tussen de N2 en de N29. We pleiten er voor een tonnagebeperking. Vrachtwagens zouden beter langs de Eugeen Coolsstraat rijden”, zegt raadslid Johan Everaerts. “Die is recent heraangelegd voor 375.000 euro en mag gerust gebruikt worden.”

Schepen van Verkeer en Mobiliteit Benny Reviers (Ons Dorp) hapt niet meteen toe. “De verkeersadviesraad noch de politie hebben een tonnagebeperking aanbevolen. Er zouden eerste objectieve metingen van vrachtverkeer moeten komen. De Halensebaan loopt overigens tot in Tielt-Winge. Onze buren zitten er niet op te wachten dat wij ons sluikverkeer wegduwen in hun richting.”

Er zijn nog omstandigheden die een beperking van 3,5 ton tegenwerken. Op de Halensebaan is fruitbedrijf Van Der Velpen gevestigd en wat verderop in de Wijndriesstraat is het fruitbedrijf Devos. Er passeren dus heel wat tractors en vrachtwagens op weg naar deze bedrijven. Volgens raadslid Jan Van Cauwenbergh (N-VA) wordt dit verholpen met borden ‘uitgezonderd aangelanden’ en ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’.

“Zulke borden maken het erg ingewikkeld wie er wel en niet mag komen”, reageert raadslid en buurbewoonster Mia Peeters (CD&V). “Vrachtwagens die erheen gestuurd zijn door hun gps proberen rechtsomkeer te maken en daarbij rijden ze tuinen en gevels stuk. We zouden beter vermijden dat ze nog langs die oude route komen door de nieuwe coördinaten van het bedrijf aan te passen.”

“Een gelijkaardig probleem stelt zich in deelgemeente Assent”, merkt Bart Volders (Gemeentebelangen) op. “Vrachtwagens die bij de bedrijven Theuma en G&V Crepi in de Langerode moeten zijn, komen dwars door de Dorpsstraat aanrijden in plaats van de Zandstraat. Om dit te voorkomen zou bij de Nieuwstraat al een bord moeten staan dat je de bedrijven kan bereiken via de Zandstraat. Het probleem van vrachtverkeer in de dorpskernen los je niet enkel op met een tonnagebeperking, maar met de juiste wegwijzers naar de bedrijven. Die horen er al te staan vanaf de afritten van de snelweg.”

De gemeenteraad keurde het voorstel van N-VA niet goed, maar Reviers hield het in beraad. “We gaan het behandelen in de volgende verkeersadviesraad. Het zal echter niet volstaan dat Bekkevoort enkele verkeersborden zet. De bedrijven hebben ook hun verantwoordelijkheid om de juiste bewegwijzering aan te brengen. Oplossingen voor sluikverkeer moeten we bespreken met onze buurgemeenten, de vervoersregio en het Agentschap Wegen en Verkeer. Na het bouwverlof laten we verkeersmetingen uitvoeren op de Halensebaan.”