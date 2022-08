Behaag je tuin met streekeigen planten

Sint-Gillis-Dendermonde LEVENSVER­HAAL. Bloemencor­so verliest monument met overlijden Henri De Clercq, alias “Rieken”: “Hij was vaste waarde, die enorm graag gezien werd”

Aan de Bloemencorso in Sint-Gillis-Dendermonde, die over minder dan twee weken uitgaat, zal dit jaar ook een zwart randje zitten. Het Corsowereldje is in rouw door het overlijden van Henri De Clercq, al decennia lang gevestigde waarde voor de bloemenstoet. “Met ‘Rieken’ verliest de Bloemenstoet een monument”, klinkt het droef. Portret van een graag geziene wagenbouwer.

