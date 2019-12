Zeventiger kritiek nadat hij met auto onder vrachtwagen terecht komt Kristien Bollen

17 december 2019

19u05 26

Op de Liersesteenweg (N10) in Begijnendijk gebeurde deze namiddag een zwaar ongeval. Een zeventiger uit Nijlen wilde met zijn wagen de steenweg afdraaien richting een tankstation. De man merkte om ongekende reden een vrachtwagen die uit de richting van Aarschot kwam niet of te laat op. Door de klap raakte de bestuurder van de wagen gekneld te zitten. Brandweerlui hadden een hele klus om het wrak open te knippen en de man uit zijn positie te bevrijden. Het slachtoffer verkeerde in levensgevaar en werd onder begeleiding van een mug-team overgebracht naar het UZ Gasthuisberg in Leuven. Een verkeersdeskundige van het parket kwam ter plaatse om de juiste oorzaak en omstandigheden van het ongeval te achterhalen. Voor de duur van de vaststellingen bleef de Liersesteenweg afgesloten voor alle verkeer in beide richtingen. De zeventiger is intussen stabiel.