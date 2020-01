Werkstraf en rijverbod voor jonge bestuurder die dronken achter stuur zat KAR

31 januari 2020

Een twintiger heeft in beroep dezelfde straf gekregen voor dronken rijden. Dries F. werd op 19 november betrapt na een chirofuif in Betekom. Agenten van de politiezone Aarschot moesten toen tussenkomen voor een vechtpartij op de fuif. Toen de situatie onder controle was en ze opnieuw vertrokken, trok een VW Golf, waarvan de lichten niet ontstoken waren, hun aandacht. F. bleek de bestuurder van de VW, waarin nog twee andere bestuurders zaten. Volgens de agenten stelde hij zich op een arrogante manier op. De twintiger zou eveneens betrokken zijn geweest bij de schermutselingen op de fuif. Hij verklaarde achteraf dat hij geen andere uitweg zag op dat moment dan te vluchten met zijn wagen. Hij voelde zich bedreigd maar die versie zou hij de avond zelf niet hebben weergegeven. Volgens de rechter bestond er geen betwisting over het feit dat de beklaagde de VW heeft bestuurd in staat van alcoholintoxicatie en dronkenschap. De rechtbank bevestigde de honderd uren werkstraf, drie maanden rijverbod, waarvan 1 maand met uitstel, en het herdoen van de vier herstelexamens. F. had nog geen twee jaar zijn rijbewijs.