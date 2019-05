Werken starten na bouwverlof: “Jaar hinder door vernieuwing van centrum Begijnendijk” Geert Mertens

29 mei 2019

13u04 5 Begijnendijk Na het bouwverlof kan de vernieuwing van het centrum van Begijnendijk starten. Naast de vernieuwing van de riolering, komen er ook twee wegversmallingen. “Die moeten ervoor zorgen dat het gemotoriseerde verkeer vertraagt als ze het dorp doorrijden”, zegt schepen van Openbare Werken Roger Verduyckt (Samen). Het snelle verkeer is één van de ergernissen van de omwonenden. Aan de werken hangt een prijskaartje van vier miljoen euro en ze duren vermoedelijk een jaar.

De eerste plannen van de werken gaan al terug tot in 1999. “De werken werden altijd uitgesteld omdat we het bovenste gedeelte en het onderste gedeelte samen willen aanpakken”, weet de schepen.

In augustus of ten laatste september moeten de werken eindelijk kunnen starten. Om de hinder tot een minimum te beperken, worden de werken in drie fases opgedeeld. “In een eerste fase wordt het gedeelte van de De Bruynlaan tot de Baalsesteenweg aangepakt”, aldus schepen Verduyckt. “De Kerkstraat en het Kerkplein zijn hier eveneens in opgenomen. De tweede fase loopt van de Baalsesteenweg, aan de winkel Okay, tot aan de Betekomsesteenweg. Er wordt ook een gedeelte van de Kleine Steenweg en een stukje van de Puttestraat bijgenomen. Een laatste fase loopt van de Betekomsesteenweg tot aan de Goreweg. Ook een gedeelte van de Raamstraat en de St.-Luciastraat worden aangepakt.”

Gescheiden riolering

Om te beginnen wordt er een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd door Aquafin. Deze wordt aangesloten op een collector die aan de Dorpsstraat komt te liggen. “Het wegdek wordt aangelegd in uitgewassen beton”, voegt hij eraan toe. “Er komen ook nieuwe fietspaden in klinkers. Naast de nutsleidingen worden ook de elektriciteitsleidingen ondergronds gelegd en komen er nieuwe verlichtingspalen te staan. Voor dit laatste zorgt Infrax.”

De precieze aanvangsdatum van de werken is nog niet gekend. “Vermoedelijk starten ze na het bouwverlof: in augustus of september. Er wordt nog een infovergadering voor de buurtbewoners georganiseerd. De werken zullen hinder met zich meebrengen maar we proberen, onder meer door ze gefaseerd uit te voeren, deze tot een minimum te beperken.”

Wegversmallingen

Om het doorgaande verkeer te remmen worden er twee wegversmallingen gecreëerd: telkens bij het binnenrijden van het centrum. “De werken zullen vermoedelijk een jaar duren en zullen in totaal 3,863 miljoen euro kosten”, besluit de schepen. De grootste kosten zijn voor Aquafin. Deze laatste betaalt 2,599 miljoen euro. Het aandeel van de gemeente bedraagt bijna 839.000 euro.

Om ervoor te zorgen dat klanten de weg naar de winkels in Begijnendijk blijven vinden, starten de handelaars binnenkort met een actie ‘Kom naar Begijnendijk’.