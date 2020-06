Vrijwillige redacteurs en naam gezocht voor nieuw informatiemagazine DDH

11 juni 2020

11u40 0 Begijnendijk In Begijnendijk komt er een nieuw informatiemagazine dat de ‘Folderkrant’ vervangt. De eerste editie valt de komende dagen in de bus en het nieuwe magazine verschijnt tweemaandelijks.

In het nieuwe magazine staat niet alleen praktische informatie over de gemeente, je vindt er artikels in terug over allerlei onderwerpen. Zo bijvoorbeeld gaat het in de eerste editie over het Hageland, kom je meer te weten over pleegzorg voor volwassenen en deelt een bewoonster van het woonzorgcentrum haar coronadagboek.

“De voorbije maanden toonde Begijnendijk zich meer dan ooit als een warme en solidaire gemeente, een gemeente waar iedereen terecht trots op mag zijn. Precies die trots willen we nu ook uitdragen in onze communicatiekanalen, met de blik op de toekomst en met respect voor het rijke sociale leven in de gemeente richten we ons met het nieuwe concept tot alle inwoners maar ook tot het verenigingsleven en de plaatselijke ondernemers”, vertelt burgemeester Bert Ceulemans die, voor de redactionele invulling, rekent op vrijwilligers. “Inwoners die, gewapend met een pen en een fototoestel, op zoek willen gaan naar verhalen zijn inderdaad meer dan welkom maar we willen ook de hulp van iedereen vragen om een naam te kiezen voor het nieuwe magazine, het eerste dat binnenkort in de bus valt is nog titelloos. De voorbije weken kregen we al heel wat suggesties en we hebben er voorlopig vier weerhouden, met name ‘3130', ‘BondGenoot’, ‘Hallo’ en ‘Nief’. Iedereen mag zijn voorkeur laten weten via onze website“, besluit de burgemeester.

Journalisten en fotografen in spe kunnen een mail sturen naar communicatie@begijnendijk.be.