Varkens maken pret op kerkhof van Begijnendijk Kristien Bollen

16 april 2020

18u31 8 Begijnendijk Op het kerkhof aan de Baalsesteenweg in Begijnendijk werden deze ochtend rond 9 uur twee varkens opgemerkt. De varkens liepen vrolijk tussen de graven. De gealarmeerde politie probeerde de varkens te vangen maar de beestjes verleenden echter geen medewerking. Ook de hulp van een naburige dierenarts kon geen soelaas bieden. Uiteindelijk werd de hulp ingeroepen van het Vogel- en zoogdierenopvangcentrum van Heusden-Zolder. Pas na de middag konden de dieren gevat worden.

De varkentjes lieten zich niet zomaar vangen. De groene zone rond het kerkhof, vol met bramen en struiken, waren een ideale schuilplaats voor de dieren telkens ze opgejaagd werden. Uiteindelijk konden medewerkers, samen met enkele agenten, er wel in slagen om de dieren te vangen. Voor deze “operatie” werd wel uit veiligheidsoverweging de begraafplaats afgesloten zodat de dieren niet de straat zouden oplopen. Ook ettelijke meters vangnetten waren nodig om zones af te spannen en de beestjes uiteindelijk in andere netten te drijven.

Ontsnapt ? Eerder gedumpt....

Nog opvallend, de dieren droegen geen enkel oormerk. “Hoewel een oormerk verplicht is bij ieder varken komt het helaas veelvuldig voor dat ze er geen hebben”, reageert Rudi Oyen van het Vogel- en zoogdierenopvangcentrum van Heusden-Zolder. “Zonder oormerk is de eigenaar moeilijk te traceren. De twee hangbuikvarkens verblijven nu in onze opvang waar de eigenaar ze uiteraard kan komen ophalen. Helaas gebeurt dit zelden. Ik geloof dus ook niet meteen dat deze varkens in de buurt ontsnapt zijn en toevallig op het kerkhof terecht kwamen maar eerder zijn gedumpt. Dit zijn situaties die we helaas wekelijks meemaken. Varkens en uiteraard ook hangbuikvarkens zijn voor velen lief en schattig maar kunnen heel wat schade aanrichten. Het zijn echte ‘wroeters’. Waar ze hun snuit onder kunnen krijgen woelen ze om. Wat vandaag een putje is, is morgen een kuil. Ook de verzorging heeft wat voeten in de aarde. ‘Bezin eer je begin’ is echt wel aan te raden voor je zo een dier in huis haalt. Als je weet hoe en wat en de juiste zorgen en maatregelen kan nemen, kun je er wel plezier aan beleven. Helaas nemen mensen ze als biggetjes in huis, eenmaal groter dumpt men ze.”

Gelukkig geen schade

Varkens kunnen dus heel wat schade berokkenen. “Op de begraafplaats is heel wat groen waar ze zich konden te goed aan doen. Gelukkig zijn ze nog niet beginnen woelen. Ook een grafzerk wat opzij duwen is voor deze dieren geen probleem. Nadat beide varkentjes gevangen waren, heeft politie het hele kerkhof en iedere grafsteen gecontroleerd. Er was gelukkig nergens schade” zegt Rudi Oyen.