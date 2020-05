Vanaf donderdag weer markt in Begijnendijk DDH

19 mei 2020

16u52 3 Begijnendijk In Begijnendijk is er weer markt vanaf donderdag 21 mei, weliswaar ook hier onder strenge voorwaarden.

Medewerkers van de gemeente zijn druk in de weer geweest om een draaiboek uit te werken en een circulatieplan op te stellen. Het aantal mensen dat tegelijk de markt mag bezoeken wordt beperkt tot 250 en er komt, zoals overal, ook hier een afzonderlijke in- en uitgang. Marktkramers worden verplicht een masker te dragen maar de bezoekers zijn er niet toe verplicht, ook al wordt het aangeraden. De marktleider controleert of de gevraagde veiligheidsvoorschriften en algemene regels door de marktkramers en -bezoekers gerespecteerd worden. Wanneer je de markt bezoekt, ben je verplicht om het aangeduide parcours te volgen.