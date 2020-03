Uitgeweken Begijnendijkenaar schrijft psychologische thriller in Thailand Na een loopbaan in toneel, film en tv schrijft Eugeen Van Aerschot nu een boek Dirk Desmet

06 maart 2020

12u18 0 Begijnendijk Eugeen Van Aerschot brengt deze maand de psychologische thriller “Een kras op haar ziel” uit, het verhaal van Karen die met haar seksuele problemen te rade gaat bij een psycholoog en verrassende ontdekkingen doet. In een vorig leven was de schrijver tv-maker en woonde hij in Begijnendijk maar vandaag verblijft hij in Thailand. Wij belden hem voor een interview.

Wie ben je eigenlijk?

Ik studeerde destijds af aan het RITCS in Brussel en ik maakte later de jeugdfilm ‘Spoken van Torenburcht’ die zich afspeelde in en om mijn thuishaven Begijnendijk. Later schreef ik ook vier toneelstukken en werkte ik voor tv. In de beginjaren van VT4, het huidige Vier, maakte ik een verborgen camera programma voor de zender.

En nu heb je dus een boek geschreven?

Eigenlijk had ik de ruwe versie van het boek al geschreven voor ik 10 jaar geleden naar Thailand ben verhuisd. Het manuscript geraakte in de vergeethoek en begin vorig jaar vond ik het toevallig terug op een oude backup van mijn data. Het heeft me nog heel wat werk bezorgd om de basistekst verder uit te werken.

Waarover gaat het?

Het hoofdpersonage heet Karen en zij is een 30 jarige journaliste. Ze is zeven jaar getrouwd maar heeft een hekel aan seks omwille van haar panische angst om pijn gedaan te worden. Ze gaat te rade bij een psycholoog die haar onder trance brengt. Wanneer ze later verneemt wat ze vertelde tijdens de hypnose-sessies gaat ze op onderzoek en wil ze kost wat kost de waarheid achterhalen. Het is een fictief verhaal maar het hypnose-element haalde ik wel een beetje uit mijn eigen leven. Jaren geleden heb ik leren hypnotiseren en toen ik nog in Begijnendijk een videotheek had, heb ik er meermaals klanten gehypnotiseerd. Een seance in het boek is gebaseerd op iets wat ik zelf heb meegemaakt. Het was meteen de laatste keer dat ik iemand hypnotiseerde. Wie het boek leest zal wel begrijpen hoe en waarom.

Intussen woon je niet meer in België?

Ik verhuisde een tiental jaren geleden naar Thailand en woon in Pattaya. Ik ben er getrouwd met een lokale schone en adopteerde intussen ook haar twee kinderen. Ik ben hier heel gelukkig en het is fijner om hier een boek te schrijven dan ergens binnen in België terwijl het buiten regent.

Je woont nu 10 jaar in Thailand, heb je nog heimwee?

In het begin kwam ik een paar keer per jaar naar Belgie maar met de jaren is dat verminderd. Vorig jaar ben ik er zelfs niet geraakt. In de buurt wonen ook veel Belgen en jaarlijks organiseren we met zijn allen een feest waarop steevast Lou Deprijck van de vroegere Lou & the Hollywood Bananas komt optreden want die woont hier ook. Ik heb trouwens een online abonnement op drie Belgische kranten en ik kan ook kijken naar de Vlaamse- en Hollandse tv-zenders. Zo blijf ik perfect op de hoogte van de moeilijke regeringsvorming en het corona virus in Belgie.

Over het Corona virus gesproken, hebben jullie daar in Pattaya ook last van?

De teller staat hier op 47 gevallen en iedereen in de luchthaven wordt gecontroleerd met een camera. Er heerst alvast geen paniek. Je riskeert hier ook 5 jaar gevangenis wanneer je fake news over het virus online plaatst. Klein detail, ik zag in jullie krant dat sommigen winkeliers in België ruim 20 euro aanrekenen voor een mondmasker, hier kost dat een halve euro.

Komt er een tweede boek?

Ik wacht even af hoe de reacties zullen zijn op dit boek en dan zien we wel. Als het boek positief onthaald wordt, zeg ik geen neen. Ik heb in elk geval voldoende fantasie (lacht).

Het boek “Een kras op haar ziel” verschijnt half maart maar kan nu al gereserveerd worden bij Standaard boekhandel of op Bol.com. Uitgeverij Kramat.