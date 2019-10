Twee jaar cel voor partnergeweld KAR

29 oktober 2019

14u50 0 Begijnendijk Een 35-jarige man uit Begijnendijk is tot twee jaar cel veroordeeld voor partnergeweld tussen 2013 en 2018. Ook zijn minderjarige kinderen deelden in de klappen.

E.D. is geen onbekende voor het gerecht. De dertiger werd al veroordeeld voor partnergeweld, bedreigingen, inbreuken op de wapenwetgeving, deelname aan een strafbare vereniging, smaad en de vernieling van onroerende goederen. Op 5 november vorig jaar kon hij zich opnieuw niet beheersen en sloeg hij de glazen voordeur van het appartement in Begijnendijk stuk. Een paar maanden eerder bedreigde D. zijn vrouw nog met een glasscherf. De man belandde even in de gevangenis. Toen hij vrijkwam onder voorwaarden schond hij die al na elf dagen op vrije voeten te zijn geweest. Volgens de rechter is het gevaar op recidive reëel bij D. Ze veroordeelde hem bij verstek tot 2 jaar cel en 1.600 euro boete.