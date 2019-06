Toneelkring is op zoek naar handtassen voor nieuwe voorstelling ‘In de sacoche’ Tom Van de Weyer

11 juni 2019

20u33 0

Toneelkring De Broeders is op zoek naar handtassen voor haar nieuwe voorstelling ‘In de sacoche’.

In dit toneelstuk draait als om een handtassenwinkel van Delvaux. Wie één of meer handtassen wil schenken of uitlenen kan ze aan de toneelkring bezorgen op zaterdag 22 juni in sportcentrum De Tumkens. Vanaf 13.30 uur gaat er Midzomer door, de kijk- en doedag waarop Betekomse verenigingen zich voorstellen.

Wie een handtas binnenbrengt krijgt een consumptiebon die kan gebruikt worden tijdens de voorstellingen op 18, 19, 25 en 26 oktober. Wie zijn of haar handtas achteraf terug wil, steekt er best een briefje met naam en adres in.

Vanaf 15 augustus kan je kaarten reserveren via de website www.toneeldebroeders.be of telefonisch op 0486 15 45 50 (iedere werkdag van 10 tot 19 uur.) De regie van ‘In de sacoche’ is in handen van Eef Goyvaerts. Op de planken staan Evy Coremans, Eric Goyvaerts, Romain Bellen, Jeff Bogaerts, Rina Van den Berghe, Agnes De Wachter, Kim De Roover, Nicole Van Roosendael, Lea Ceulemans, en Tuur Bogaerts.