Stort naast containerpark wordt opgeruimd Geert Mertens

25 augustus 2019

14u21 0 Begijnendijk Het ‘stort’ naast de gemeentelijke loods en containerpark aan de Professor Scharpélaan is bijna helemaal opgeruimd. De voorbije twaalf jaar was het uitgegroeid tot een kanker in het straatbeeld. “Vroeger gebruikte de gemeente het alleen om een paar wagens op te zetten”, zegt schepen van Groenaanleg Roger Verduyckt (Samen). “De voorbije jaren werd het echter gebruikt als stortplaats voor grondoverschotten, bomen, betonresten, kasseien... We vonden er zelfs twee oude mazoutketels terug.”

“De aannemer, die het nieuwe fietspad langs de weg heeft aangelegd, had er ook nog afval liggen”, zucht hij. “Dit kon niet langer blijven duren. Er waren ook klachten uit de buurt. Omdat we eerst een budgetwijziging moesten doorvoeren, heeft het nog wat langer geduurd voor we met de werken konden starten. Vroeger zeiden we altijd dat het er in Aarschot schandalig bijlag, maar nu was het hier een stort geworden. Normaal zijn de laatste week van augustus alle werken klaar. Dan is alles gezeefd en opgeruimd.”

Het is de bedoeling om het terrein achteraf te nivelleren en in te zaaien. “Mogelijk maken we er een gras- of bloemenweide van”, zegt hij. De werken worden geraamd op 50.000 euro.