Sjib Middenschool krijgt duwtje in de rug Kristien Bollen

20 oktober 2019

15u37 0 Begijnendijk In Vlaanderen werden vier secundaire scholen officieel erkend als ECO-School. Sjib Middenschool is één van de vier en kreeg vandaag de felbegeerde groene vlag uit handen van minister van omgeving Zuhal Demir. Naast een school uit Brugge, Mechelen en Genk zal de groene vlag de volgende twee jaar ook wapperen aan de middenschool van Betekom.

Daarnaast waren er nog 12 basisscholen die deze erkenning kregen. Helaas geen enkele school uit Vlaams-Brabant.

De vlag is een kwaliteitslabel dat scholen kunnen behalen als ze voldoen aan zeven succesfactoren die internationaal zijn vastgelegd door de FEE (Foundation for Envinronmental Education).“We willen in elk kinderhoofd een zaadje planten zodat de groene gedachte kan groeien. De school zet reeds vele jaren in op duurzaam denken en handelen en behaalde nu reeds voor de vijfde keer haar groene vlag. Geen geldprijs maar een mooie vorm van erkenning en een duwtje in de rug voor ons allemaal. Sjib gaat door en start volgende maand met de heraanleg van de tuin i.s.m. de provincie Vlaams-Brabant om zo op de campus in het centrum van Betekom de biodiversiteit te bevorderen” klinkt het fier op de school.