SAMEN drijfkracht Jos Lefebre (68) is niet meer DDH

16 juli 2020

14u36 2 Begijnendijk SAMEN bestuurslid in Begijnendijk Jos Lefebre overleed deze week en wordt vrijdag begraven. Volgens partijgenoten was hij een van de drijvende krachten achter de partij. Lefebre werd 68.

Jos was vanaf de opstart actief bij SAMEN en deed alles voor de partij. “Hij was echt een drijvende kracht en zelfs toen hij al ziek was wilde hij zich blijven inzetten. Je kon altijd op hem rekenenen, hij deed echt alles voor de partij, we gaan hem heel hard missen”, vertelt raadslid en voorzitter van SAMEN Fred De Keyser een beetje aangedaan.

Jos overleed na een aanslepende ziekte en laat een zoon, Gianni, en partner Greta na, zij zetelt als raadslid in het OCMW.