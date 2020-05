Sam en Janosch maken liedje om ons te doen nadenken over hoe we verder gaan na de coronacrisis: “Niet iedereen wordt eerlijk verloond” DDH

19 mei 2020

16u30 0 Begijnendijk Tv-reporter Janosch Krzywania (44) uit Begijnendijk en producer Sam Pieter Janssens (39) uit Wijgmaal maakten samen, maar elk vanuit hun eigen kot, een eerste single. Met het nummer roepen ze op om na te denken over hoe het morgen beter kan.

Hun eerste single ‘Let us think about tomorrow’ verschijnt onder de groepsnaam ‘The Lockdown Lovers’ en Janosch kwam met het idee en de tekst terwijl Sam er een passend nummer rond bouwde. “Ik wil met het nummer oproepen om vandaag na te denken over hoe we het straks na de coronacrisis beter kunnen doen. De manier waarop we vandaag mensen betalen bijvoorbeeld is niet echt eerlijk te noemen. Zorgverleners worden al jaren ondergewaardeerd en nu blijken ze zeer belangrijk en efficiënt te zijn. Maar ook andere groepen krijgen geen loon naar werken. Op een bepaald moment zijn we de denkers meer gaan betalen dan de mensen die met hun handen werken. Het is maar één van de zaken waar we toch eens zouden moeten over nadenken voor de toekomst”, legt Janosch uit.

Lippen synchroon: lastig

Ook al is de boodschap dus best serieus, toch kreeg het nummer een vrolijk deuntje mee en een originele videoclip die je op Youtube kan bekijken. “Voor de clip zochten we naar allerlei mensen die in hun eigen kot op het liedje dansten en het mee zongen. Al die beelden monteerde ik dan tot een geheel. Ook al werk ik zelf voor tv, het was een serieuze job om al die bewegende lippen synchroon te krijgen met het nummer”, lacht Janosch.

Het nummer is verkrijgbaar via de verschillende streamingdiensten maar rijk willen de initiatiefnemers er niet van worden. “We hebben dit niet gedaan voor het geld maar eerder voor het plezier. Het was leuk om een nummer met zijn twee online te maken, elk vanuit zijn eigen woning. We zullen zien hoe de respons is en of radiozenders het eventueel willen oppikken. Het kan een eenmalig project geweest zijn maar het zou ook kunnen dat we er een vervolg aan breiden. We zullen wel zien”, besluit Janosch.