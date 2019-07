Resto Karfoer opent volgende maand, al is het lot van de Volkswagen aan de gevel nog hangende Tom Van de Weyer

16 juli 2019

16u43 20 Begijnendijk Resto Karfoer gaat open in de loop van volgende maand. De zaak trok al heel wat aandacht door de Volkswagen Kever die pront met zijn kont uit de voorgevel hangt. “We tillen de middenstand van Betekom mee omhoog”, zegt eigenaar Johan Vandenbossche (49).

“We zijn volop bezig met de binnenafwerking. Begin augustus hopen we open te gaan”, zegt Johan. “We brengen de betere brasseriekeuken. In het begin zullen we enkel ’s avonds open zijn. Op de kaart komen onder meer zeetong, filet pur, gerechten uit de wereldkeuken en veel suggesties. Geleidelijk aan gaan we de openingsuren verruimen, net als het aanbod. Maandelijks houden we themadagen. In november komen we met een champagnemenu. We denken ook aan snacks of een afhaalservice.”

In het restaurant is plaats voor 54 couverts. Boven is een zaaltje dat kan gehuurd worden en een mooi dakterras voor recepties. “Daar voorzien we een verwarmde tent. Mijn broer Karl is al 25 jaar chef-kok in brasserie Miel Van Kest in Tremelo. Hij wordt hier in de keuken bijgestaan door zijn rechterhand Wim Verhulst”, aldus Johan.

“Ikzelf werkte de voorbije tien jaar in de ICT, maar heb mijn baan aan de kant gezet om met Karfoer te beginnen. We willen de middenstand in Betekom op de kaart zetten en de handelaars mee betrekken in ons verhaal. Chocolatier Yvan Stuyven zal onze pralines maken en Likeuren De Gent levert de sterkedrank.”

Volkswagen Kever

Johan kocht in 2015 het hoekpand aan de kleine rotonde, waar vroeger de bekende kaderwinkel was van Daniel en Anny Hermans-Pihay. Om zijn toekomstige zaak een opvallende aanblik te geven, heeft hij de achterkant van een Volkswagen Kever aan de gevel laten monteren. “Hij zit heel stevig in de muur verankerd en mijn bouwaanvraag werd goedgekeurd door de gemeente.”

Nochtans vond het toenmalige gemeentebestuur het een bouwovertreding, want ze dacht dat het een uithangbord zou worden waarop een kever stond afgebeeld. Die auto moest verdwijnen, oordeelden toenmalig schepen De Coux en burgemeester Michiels (MGB). Er volgde een lange discussie die de opstart van het restaurant flink vertraagde. De zaak ligt nu al een jaar bij het parket en is nog hangende. Dat de zaak geseponeerd zou zijn, is niet bevestigd.

Johan heeft er alle vertrouwen in. “Intussen is er een nieuw bestuur aan het bewind, waar we meer steun van krijgen. De Kever is het uithangbord van Betekom geworden. Er is nog niemand tegenaan gereden. Overigens is de verkeerssituatie intussen gewijzigd. Hoge vrachtwagens rijden nu in een lus rond het centrum. Als de Kever van het parket dan toch moet verwijderd worden, leg ik me daar bij neer.”

“Wij gaan de aanwezigheid van de Kever juridisch niet aanvechten”, zegt huidig burgemeester Bert Ceulemans (Samen). “De Kever is geen gevaar voor de omgeving en visueel is het een fraai herkenningspunt. Dergelijke initiatieven van handelaars kunnen we enkel aanmoedigen.”

Eerstdaags komt de website online: www.restokarfoer.be. Een grote officiële opening is gepland op 20 september.