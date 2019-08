Restaurant Karfoer is nieuwe trekpleister in het centrum: VW Kever blijft aan gevel hangen Geert Mertens

10 augustus 2019

19u59 7 Begijnendijk Met restaurant Karfoer krijgt het recent vernieuwde centrum van Betekom er een absolute trekpleister bij. Enerzijds is er de opvallende Volkswagen Kever die in de gevel verwerkt is. Anderzijds heeft de zaak een opmerkelijk dakterras dat zich leent voor de organisatie van recepties en feestjes. Het restaurant wordt uitgebaat door de broers Johan en Karl Vandenbossche. In de keuken wordt die laatste bijgestaan door Wim Verhulst. Zaterdag 10 augustus vond de officiële opening plaats.

Johan kocht het pand van de vroegere kaderwinkel in 2015. De voorbije jaren was de site vooral een bouwwerf. “De vernieuwingswerken hebben ruim anderhalf jaar geduurd”, vertelt broer Karl. “Dat is inderdaad, door allerlei perikelen, wat langer dan voorzien. Oorspronkelijk had mijn broer het idee om er een soort Hard Rock-café van te maken. Hij heeft zelfs een aanvraag ingediend, maar die werd niet weerhouden door de hoofdzetel. De in de gevel verwerkte Volkswagen Kever is een ideetje dat hij heeft opgedaan tijdens een bezoekje aan een van de Hard Rock-cafés.”

Die Kever kwam het voorbije jaar regelmatig in het nieuws. Het vroegere gemeentebestuur van Begijnendijk was daar namelijk tegen gekant. “Nochtans was de vergunning in orde”, klinkt het. Het huidige gemeentebestuur is er wel voor te vinden en zal ook geen juridische stappen nemen om de montage aan te vechten. Het achterste gedeelte van de Kever, dat stevig verankerd zit in de gevel, valt in ieder geval goed op. “Het is gevestigd op een bepaalde hoogte zodat vrachtwagens of ander voertuigen er niet tegen kunnen rijden”, luidt het.

Brasseriekeuken

“In de zaak zelf kunnen een 50-tal personen zitten”, gaat Karl verder. Hij stond jarenlang achter de potten in brasserie Miel Van Kest in het naburige Tremelo. “Op de eerste verdieping kunnen nog eens twintig personen plaatsnemen en we hebben een dakterras dat uniek is voor de regio”, zegt hij. “Dat is uitermate geschikt voor kleine recepties en feestjes. We serveren de betere brasseriekeuken. In het begin kunnen bezoekers hier enkel ’s avonds terecht, maar het is de bedoeling dat mensen hier in de toekomst - in de loop van het najaar - ook kunnen lunchen.”

“We willen het aanbod afstemmen op de vraag”, voegt hij eraan toe. “Je hebt hier een school vlakij, maar we zijn ook niet zo ver verwijderd van het Aarschotse industrieterrein. Eigenlijk zijn er bitter weinig locaties in de buurt waar zakenmensen tijdens de middag kunnen gaan lunchen. Daar willen we op inzetten.”

Voor meer informatie kan je terecht op de website www.restokarfoer.be.