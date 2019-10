Rechter is mild: van 3 jaar cel naar 300 uren werkstraf KAR

16 oktober 2019

14u19 0 Begijnendijk De correctionele rechtbank van Leuven heeft een veroordeling tot drie jaar effectieve opsluiting na verzet herleid tot een werkstraf van 300 uren.

Fatih B. werd samen met acht kompanen schuldig bevonden aan de verkoop van tientallen kilo’s harddrugs vanuit een kasteeltje in Begijnendijk. B. was lid van een negenkoppige bende die in 2015 kilo’s cocaïne, amfetamines, xtc, ghb, ketamine en cannabis verkocht aan lokale gebruikers en vaste verdelers in het arrondissement Leuven en de Antwerpse Kempen. De uitvalsbasis was een vakantiewoning in Begijnendijk.

Eind december 2015 vonden acht huiszoekingen plaats, waarbij de drugshandel ontmanteld werd. In de vakantiewoning werden kilo’s xtc gevonden in een verborgen ruimte. Die kon alleen bereikt worden via een onzichtbaar luik in het plafond van de badkamer. In het waslokaal van een sauna werden kilo’s speed aangetroffen. Andere opbergplaatsen waren reservebanden van auto’s en verborgen laden onder een keukenaanrecht. Voor zijn aandeel in de drugshandel werd Fatih B. op 15 januari van dit jaar door de Leuvense correctionele rechtbank veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van drie jaar. Hij tekende verzet aan, ondanks zijn ongunstig strafregister met veroordelingen voor andere drugsdelicten.

De rechtbank hield rekening met het feit dat het misdrijf dateert van jaren geleden en dat B. werk heeft bij een koeriersbedrijf. De man kreeg de maximale werkstraf van 300 uur, met een vervangende gevangenisstraf van drie jaar als hij de taakstraf niet tot een goed einde brengt.