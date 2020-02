Raf Schoonvliet werd wereldkampioen met zijn Australische siervogels: “Er zit hier iets in het water!” Geert Mertens

01 februari 2020

18u07 0 Begijnendijk Raf Schoonvliet uit Betekom behaalde afgelopen week liefst vier gouden medailles tijdens de 68ste Mundial de Ornitologica in Portugal. Hij mag zich voortaan wereldkampioen in zijn discipline noemen. Een prachtprestatie als je weet dat er meer dan 3.000 deelnemers waren vanuit heel de wereld. De man kweekt Australische siervogels zoals de dornastrilde en gordelgrasvink. “Maar rijk word ik er niet van", zegt hij.

Het succesverhaal is zo’n zes jaar geleden begonnen. “Toen verhuisde ik naar Betekom”, zegt hij. “Er moet hier iets in het water zitten want sindsdien is het succes alleen maar toegenomen. Na een jaar behaalde ik al een zilveren medaille. Ondertussen heb ik, in totaal, al twintig titels behaald. Hoe ik bij siervogels terecht ben gekomen? Het heeft me altijd geïnteresseerd. Mijn vader kweekte vroeger ook vogels en ik hielp hem. Ik ben er een tijdje mee gestopt geweest maar na mijn scheiding heb ik de hobby terug opgepakt.”

Met succes. “Ik ben met volledig nieuwe rassen begonnen”, gaat hij verder. “En dan is het een kwestie van de juiste koppels bij elkaar te zetten, te kweken en de vogels zo tam mogelijk te maken. Daar kruipt veel tijd in. Uren spendeer ik in het vogelhuisje. Dan zit ik op een stoel en ben er wat tegen bezig. Ik heb in totaal een 200-tal vogels zitten. Winter en zomer houd ik de temperatuur op 18 graden. Ze hebben ook zestien uur licht per dag nodig. Neen, de vogels hebben geen naam. Rond hun pootjes is een ring met nummer op.”

Veel geld is er niet aan te verdienen. “Neen, op het einde van de rit steek ik er wellicht nog wel een beetje aan toe”, lacht hij. “Het gaat me om de eer en, als je kampioen wordt, dan willen mensen ook vogels van je kopen of ruilen maar je moet nu niet denken dat Japanners mijn deur plat lopen. Neen, dat is enkel bij duiven het geval.”

Raf hoopt dat de sport op termijn meer jongeren zal aantrekken. “De zuiderse landen zoals Spanje en Italië zijn ‘grote’ vogellanden”, voegt hij eraan toe. “Er zijn ook heel veel tieners en twintigers actief. Dat is in België niet het geval.”

Het transport van de vogels naar de landen van de wedstrijd verloopt door de Belgische federatie. “Ik had een selectie gemaakt van zestien vogels en het bleken de goede te zijn”, knipoogt hij.

De Australische gordelgrasvink en dornastrilde werden ook geteisterd door de bosbranden in Australië. “Een flink deel van de populatie heeft het niet overleefd”, zegt hij. “Ik hoop dat de soorten er goed doorkomen.”

Raf ontving ook al felicitaties van het gemeentebestuur. “Dat doet wel iets", zegt hij. “Daaruit blijkt ook dat het gemeentebestuur het apprecieert waar ik mee bezig ben. De sport is te weinig bekend. Dit succes kan er alleen maar toe bijdragen dat de sport bekender wordt.”