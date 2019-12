Raadsleden staan zitpenningen van extra gemeenteraad vanavond af Kristien Bollen

26 december 2019

12u01 0

Maandag 16 december moest in Op de gemeenteraad van 16 december stond de meerjarenplanning 2020-2025 op de agenda voor goedkeuring. Bij de stemming van het meerjarenplan, vroeg de MGB fractie, die de oppositie vormt, om elk actiepunt afzonderlijk te behandelen. Dit is hun recht en het werd daarom door de voorzitter toegestaan. Alle 202 actiepunten werden vervolgens één voor één besproken. De gemeenteraad liep hierdoor uit tot 3.20 uur ’s nachts. Nadat de 202 actiepunten gestemd waren, had de meerjarenplanning nogmaals als geheel gestemd moeten worden. Door vermoeidheid is dit ontsnapt aan de aandacht van zowel de voorzitter als de algemeen directeur als de raadsleden van de meerderheid. Tot driemaal werd de voorzitter door de oppositie gevraagd om te bevestigen of de gemeenteraad voorbij was. Eens er definitief afgeklopt werd, maakte de MGB fractie hen er leuk op attent dat ze vergeten waren de meerjarenplanning als geheel te stemmen en dat daarom de stemming in een nieuwe gemeenteraad moest overgedaan worden, wat extra kosten met zich meebrengt.

Deze zal dus vanavond om 19.30 uur doorgaan. Alle gemeenteraadsleden hebben echter beslist om hun zitpenningen (in totaal goed voor 2.400 euro, af te staan. De extra gemeenteraad zal dus hopelijk niet tot een stuk in de nacht duren en kan de meerjarenplanning alsnog dit jaar goedgekeurd worden. “Hopelijk is het een korte gemeenteraad” zegt voorzitter van de gemeenteraad David Dupont. Ik ga er van uit dat dit wel op een kwartiertje kan afgehandeld worden. Ook is er nog het ontslag van een gemeenteraadslid van Samen, zij verhuist binnenkort naar een andere gemeente en dat is onverenigbaar. DE eerste plaatsvervanger zal dan de eed afleggen”.