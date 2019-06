Poolse delegatie ontdekt Belgische chocolade Geert Mertens

05 juni 2019

00u06 5

Een Poolse delegatie, die momenteel op een congres zit in Chateau du Lac in Geval, bezocht het Betekomse chocolade-atelier Stuyven. “Doel was om kennis te maken met een echte Belgische chocolatier”, weet Fred De Keyser die de delegatie begeleidde.

Bij de delegatie was ook topchef Jean Bos, die vroeger nog kok is geweest van Koning Boudewijn en ook aan het hof van Monaco kookte. Momenteel woont hij al dertig jaar in Polen. Hij is daar een topchef. De man is specialist in de moleculaire keuken.

De delegatie bracht een bezoek aan het chocolade-atelier van Ivan Stuyven. Hij beschikt over een gloednieuw atelier en winkel in het centrum van Betekom. “Ik wil terug naar een kleinschalige en ambachtelijke onderneming”, zegt hij. “Samen met mijn neef en topsporter Jasper Stuyven gaan we het Hageland een nieuwe kijk geven op chocolade.”

De chocolatier toonde zijn kunsten aan de Poolse delegatie.