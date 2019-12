Paul Wijnants en prins Albert II van Monaco: gezamenlijke passie voor postzegels Geert Mertens

04 december 2019

Ja, het is wel degelijk Begijnendijkenaar Paul Wijnants die je tussen Prins Albert II van Monaco én koning Faroek van Egypte ziet op de foto. Wijnants vertoefde vorige week in Monte Carlo waar het tweejaarlijkse postzegelevenement van de Club de Monte Carlo (CMC) plaatsvond, dat is één van de meest prestigieuze evenementen binnen de filateliewereld. Twee jaar geleden werd Wijnants aangezocht om het evenement mee vorm te geven.

Het evenement wordt elk jaar door mensen uit alle hoeken van de wereld bijgewoond. De centrale thema’s dit jaar zijn Egypte én maritieme post. Voor dit laatste werd, op vraag van prins Albert II, Paul Wijnants gecontacteerd. Hij bouwde binnen het wereldje een naam op als een klok als het op ‘maritieme post’ aankomt.

“Wijnants, een posthistoricus met internationale faam, wist de beste verzamelingen ter wereld naar Monaco te halen”, klinkt het. “Nooit eerder wist iemand deze collecties bij elkaar te krijgen. Bezoekers uit de hele wereld konden zich vergapen op de crème de la crème van de maritieme postgeschiedenis. Op de openingsceremonie nam Prins Albert II ook de tijd om Paul Wijnants te bedanken voor zijn verwezenlijking. Ook koning Faroek van Egypte bedankte Paul voor zijn inspanningen.”

Voor Wijnants was zijn verblijf in Monaca een onvergetelijke ervaring. De Begijnendijkenaar werkt ook mee aan het boek ‘Mails across the ocean’ van James Van der Linden. Met meer dan 300 pagina’s een turf van over de 3,5 kg en een schat aan informatie. “Ook schreef hij, voor de eerste maal in de geschiedenis van Monacophil, een tentoonstellingscatalogus met niet alleen extracten uit de tentoongestelde verzamelingen maar tevens 7 bijdragen in verband met nieuw onderzoek naar diverse onderwerpen van de wereldwijde postgeschiedenis.”

Het gemeentebestuur van Begijnendijk is fier op hun inwoner.