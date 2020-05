Oppositie wil meer ruimte voor terrassen: “Tijdelijk éénrichtingsverkeer installeren kan helpen” DDH

25 mei 2020

17u47 1 Begijnendijk Oppositiepartij MGB wil in Begijnendijk publieke ruimte vrij maken om zo plaats te maken voor extra terrassen. Op die manier hoopt ze de horeca tegemoet te komen wanneer die straks weer open mag. De partij interpelleert hierover tijdens de gemeenteraad op donderdag 28 mei.

Concreet vraagt MGB aan de meerderheid te onderzoeken hoe er meer ruimte kan vrijgemaakt worden voor terrassen in de dorpskernen. “Ook onze horeca wordt zwaar getroffen door de coronacrisis en zoals het er nu naar uitziet behoort een heropening vanaf medio juni tot de mogelijkheden. Om de social distancing te kunnen waarborgen maar ook de capaciteit van de horecazaken in zekere zin te vrijwaren, vragen wij om na te gaan of de verkeerscirculatie in de dorpskern kan worden aangepast”, zegt raadslid David Janssens.

Inzicht geven

De partij denkt hierbij aan het invoeren van een tijdelijk éénrichtingsverkeer in sommige straten van de dorpskernen van Begijnendijk en Betekom. “De intekening moet natuurlijk op een veilige manier gebeuren met oog voor een goede wegsignalisatie en het aanbrengen van tijdelijke verkeersgeleiders zoals bijvoorbeeld bloembakken. Het zou in elk geval een goede zaak zijn voor de horeca maar ook voor de zwakke weggebruikers. Hoe dan ook kan dergelijke tijdelijke opstelling ons inzichten geven over hoe we de inrichting van de dorpscentra verder kunnen verfijnen in de toekomst”, besluit Janssens.