Oppositie wil alternatief circulatieplan voor het centrum van Begijnendijk

06 september 2020

13u08 1 Begijnendijk De gemeenteraad van Begijnendijk keurde op de gemeenteraad vorige week de bespreking van een alternatief circulatieplan in de mobiliteitsraad goed. Dat werd voorgesteld door oppositiepartij MGB. De meerderheid onthield zich zodat het punt vanuit de oppositie kon worden goedgekeurd.

“Volgens het huidig plan zouden de parkeerplaatsen langs de Betekomsesteenweg verdwijnen en dat vindt onze fractie een jammerlijke zaak. Daarom wilden we graag een alternatief plan op tafel leggen”, zegt MGB-raadslid David Janssens.

In dat plan zou de verkeerscirculatie ter hoogte van de Kleinesteenweg, Dreef, Kerkstraat en Betekomsesteenweg georganiseerd worden zoals dat het geval was tijdens fase 1 van de werken voor de dorpskernvernieuwing, wat erop neer komt dat er een éénrichtingsverkeer wordt geïnstalleerd. “Dat zou goed nieuws zijn voor de handelaars want op die manier kunnen de parkeerplaatsen langs de Betekomsesteenweg behouden blijven. Bovendien zorgt het ervoor dat doorgaand verkeer, op de as Dorpsstraat-Betekomsesteenweg, beperkt en vertraagd wordt. Ook de zwakke weggebruiker heeft er baat bij aangezien éénrichtingsverkeer voor meer ruimte zorgt.”

Fietszone in centrum

MGB ijvert ten slotte ook voor de inrichting van een fietszone in het laatste gedeelte van de Kerkstraat, het Kerkplein, de Betekomsesteenweg (van Baalsesteenweg tot Kleine Steenweg) en de Kleinesteenweg (tussen Betekomsesteenweg en Dreef). “In deze fietszone mogen fietsers niet worden ingehaald door voertuigen en is de snelheid beperkt tot 30 kilometer per uur”, besluit Janssens.

De mobiliteitsraad moet nu het voorstel bekijken en wanneer die een positief advies geeft, wordt het opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraadsleden in oktober.