Oppositie verwijt meerderheid verenigingen niet ten volle te ondersteunen: “Niet waar want wij denken aan de toekomst” DDH

12 oktober 2020

18u40 0 Begijnendijk Oppositiepartij MGB in Begijnenijk is niet te spreken over de beslissing van de meerderheid om niet het volledige bedrag van het noodfonds uit te keren aan de lokale verenigingen maar om 10.000 euro naar volgend jaar over te dragen.

Op de gemeenteraad van donderdag 8 oktober stond in Begijnendijk de verdeling van de subsidies aan verenigingen op de agenda. Naast de traditionele subsidiepot was er dit jaar ook een noodfonds van de Vlaamse regering te verdelen.

De meerderheid wil 10.000 euro daarvan overdragen naar volgend jaar en dat vinden ze bij MGB onaanvaardbaar. “Wat ons betreft is dat noodfonds bedoeld om verenigingen die het nu moeilijk hebben te helpen en niet om naar volgend jaar te parkeren. Wij stelden, via een ammendement, dan ook voor om het volledige bedrag nu uit te keren en de extra 10.000 euro volgend jaar te voorzien met middelen uit het gemeentebudget. Jammer genoeg werd ons voorstel afgekeurd. De meerderheid laat daarmee ons rijkgevulde verenigingsleven in de steek. De verenigingen hebben onze steun nodig. Het water staat hen namelijk aan de lippen”, klinkt het bij de oppositie.

Schepen Bart Soree (N-VA) is het daar niet mee eens. “We namen die beslissing niet in het wilde weg en hebben daar goed over nagedacht. Op deze manier willen we verenigingen stimuleren om volgend jaar ook actie te ondernemen en zaken op poten te zetten. We willen hen dus net aansporen om niet bij de pakken te blijven zitten en hen stimuleren om door te gaan. Natuurlijk weten wij ook dat ze het niet makkelijk hebben maar volgend jaar gaan ze nog steun nodig hebben want de coronaperikelen zijn nog niet weg.”

Feestcomité krijgt al dan niet een voorkeursbehandeling.

Die van MGB snappen ook niet waarom een subsidie van 4500 euro aan het feestcomité het wel haalde. “Dat feestcomité bestaat uit leden van de meerderheidspartijen en staat uitdrukkelijk niet open voor anderen. Bovendien heeft dit feestcomité het afgelopen jaar geen enkel evenement georganiseerd en hebben zij dus geen onkosten gemaakt. Dat geld was wat ons betreft beter naar de verenigingen gegaan, terwijl het nu op zijn minst de schijn van zelfbediening wekt.”

Ook hier levert Soree weerwerk: “Mensen van de oppositie kunnen zich even goed kandidaat stellen om toe te treden tot het feestcomité, stellen dat dit favorisme is, is dan ook uit de lucht gegrepen.”

Maar daar blijft het niet bij want schepen Magie Thielemans (SAMEN) gaat nog een stap verder. “De oppositie had voordien al een feestcomité opgericht maar gooide destijds de handdoek in de ring, alle middelen die overbleven werden nooit overgedragen en wij moesten van nul herbeginnen. Ook wij hebben iets van werkingsmiddelen nodig, al was het maar om een koffiezet te kopen. Vanzelfsprekend willen wij ook weer leven in de brouwerij brengen van zodra het kan.”