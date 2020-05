Oppositie heeft kritiek op aanpak rioleringswerken: “Te weinig communicatie en hertekend plan” Dirk Desmet

25 mei 2020

17u45 0 Begijnendijk Oppositiepartij MGB stelt zich vragen over de communicatie en de coördinatie in de gemeente met betrekking tot de rioleringswerken die in juni een tweede fase in gaan. Volgens de partij werd er niet voldoende nagedacht over de nodige signalisatie en zijn de inwoners ook niet degelijk gebrieft.

Fase 2 sluit aan bij de afgewerkte zone ter hoogte van het Kerkplein en loopt op de Betekomsesteenweg tot aan het kruispunt met de Kleinesteenweg . ln de Kleinesteenweg gaan de werken tot op het kruíspunt met de Dreef en op de Baalsesteenweg wordt gewerkt tot en met het kruispunt aan de Vissendijk. “Die informatie stond ook in de bewonersbrief van 20 mei maar jammer genoeg staat er in deze brief niets vermeld over de werkzaamheden die recent gestart zijn langs de Betekomsesteenweg, tussen de Kleinesteenweg en de Raamstraat. De situatie op de Betekomsesteenweg en in de Raamstraat is - op het ogenblik van de opmaak van dit agendapunt - levensgevaarlijk voor zwakke weggebruikers. Er is geen signalisatie om het doorgaand verkeer vanuit Betekom vroegtijdig om te leiden met alle gevaarlijke gevolgen van dien voor het traject tussen de Raamstraat en de Kleinesteenweg”, zegt raadslid David Janssens.

Het feit dat de coronacrisis wordt ingeroepen om het gebrek aan communicatie naar de inwoners en handelaars goed te praten is naar onze mening een te gemakkelijk excuus MGB-raadslid David Janssens

Volgens hem wordt de fasering niet gerespecteerd waardoor er onnodig onveilige situaties ontstaan. “Bovendien bemoeilijkt dit de bereikbaarheid van de lokale handelaars die het door de coronacrisis al extra lastig hebben. Het feit dat de coronacrisis wordt ingeroepen om het gebrek aan communicatie naar de inwoners en handelaars goed te praten is naar onze mening een te gemakkelijk excuus. Er is ruim voldoende gemeentelijke infrastructuur beschikbaar om groepen van mensen op een veilige manier te informeren. Dit had ook in een aantal sessies georganiseerd kunnen worden om het aantal deelnemers te beperken”, gaat Janssens verder.

Vragen bij het hertekenen van de plannen

Dat de coronacrisis ook een impact heeft op de operationele werkzaamheden van bedrijven begrijpt de oppositie best, maar toch vinden ze dat de voorbije lockdown de ideale periode was geweest om de werken verder te zetten. “Het aantal weggebruikers was beperkt en vele bouwbedrijven en aannemers voor wegeniswerken bleven operationeel, met respect voor social distancing en andere veiligheidsmaatregelen. Wij vragen ons af of er daadwerkelijk aangedrongen werd bij de aannemer om de werkzaamheden sneller te hervatten”.

Janssens heeft tenslotte ook vragen bij de plannen die volgens hem aangepast werden. “We hebben de indruk dat de plannen voor de realisatie van de pleinfunctie, tegenover de kerk en residentie Dijk, werden aangepast. De oorspronkelijke bedoeling om straat en plein eenzelfde kleur te geven, zodat tijdens een evenement de indruk kon ontstaan van een groot plein, is blijkbaar van tafel geveegd. De dorpsstraat lijkt ook gewoon rechtdoor getrokken waardoor van het initiële idee om een plein te creëren niets meer overblijft. Bovendien was er tijdens de gemeenteraad van 28 maart 2019 nog sprake dat de Dorpsstraat mogelijk een lichte bocht zou krijgen, richting gemeentehuis en kerk, zodat er écht sprake was van een groter plein. Waarom werd dit niet weerhouden?”