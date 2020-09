Opnieuw naar school in Teletubbie-stijl Dirk Desmet

02 september 2020

11u22 0 Begijnendijk Ook de leerlingen van de Vrije Basisschool ‘t SJIBke’ in Betekom-Begijnendijk mochten weer allemaal naar school, in hun geval Teletubbie-stijl. Leraars en leerlingen kwamen op de eerste schooldag in alle kleuren van de regenboog opdagen.

Via verschillende ingangen kwamen de kinderen op de rode loper hun eerste schooldag binnengestapt en ook hier was het een blij weerzien. “De laatste 3 weken van het schooljaar kwamen alle kinderen weer naar school maar moesten we in klasbubbels blijven. Nu konden we opstarten zonder die bubbels op de speelplaats waardoor de kinderen meer beweegruimte krijgen en dat geeft hen een beter gevoel. De 3 ingangen zijn er altijd maar nu geven we aanwijzingen langs waar welke kinderen de school moeten verlaten, zodat dit verspreid kan gebeuren”, vertelt directeur Conny Van Waelderen die blij is dat de schoolpoorten open mochten. “ We maakten een extra lerarenlokaal zodat alle leerkrachten voldoende afstand kunnen houden. Ons team hangt echt aan mekaar en het zal wennen zijn om voldoende afstand te houden maar dat lukt wel”, vertelt directeur Conny Van Waelderen.

Kleur en muziek

Het schooljaar werd opgestart in kleur maar ook met veel muziek. “De kleuren maken het vrolijk en de muziek geeft er een feestelijk tintje aan. Ons jaarthema is dan ook ‘OMG Verrassend Vreugdevol’. Het is fijn dat de kinderen op de speelplaats samen mogen spelen en er geen zones moeten worden gemaakt. We zijn blij dat we al onze leerlingen weer mogen ontvangen, weliswaar coronaproof maar toch ook op een haalbare manier”.