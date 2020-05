Nu ook mondmaskers in Begijnendijk maar verdeling gebeurt in fases DDH

16 mei 2020

21u02 0 Begijnendijk De mondmaskers zijn nu ook aangekomen in Begijnendijk en voor de 65 plussers werden ze al verdeeld, de rest volgt binnenkort. Dat meldt de gemeente op haar website.

Eind april 2020 besliste het bestuur herbruikbare mondmaskers aan te kopen en deze worden nu in twee fases verdeeld. Tijdens de eerste fase kregen alle 65-plussers al een masker in de bus. Jongeren die 12 jaar zijn of ouder en weer naar school moeten krijgen ook voorrang, net als gebruikers van het openbaar vervoer. Na een afspraak te hebben gemaakt, via de website of via 016/53.01.80, kunnen zij hun masker ophalen in ‘Woning Spiessens’. Alle andere inwoners kunnen zich via dezelfde wegen registreren om een gratis masker te krijgen. De gereserveerde mondmaskers worden dan vanaf volgende week aan huis bedeeld door vrijwilligers. De gemeente is ook nog op zoek naar vrijwilligers die de maskers willen verdelen. Vrijwilligers kunnen zich melden via de site van de gemeente. De volgende lading mondmaskers wordt verwacht in de week van 18 mei 2020.