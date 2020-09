Nieuwe wegversmallingen en meer controles moeten snelrijders ontmoedigen, maar niet iedereen is daar blij mee Dirk Desmet

14u13 4 Begijnendijk Begijnendijk installeerde de voorbije weken 5 snelheidsremmers in de gemeente, maar niet iedereen is daar even blij mee. Oppositiepartij MGB vindt de versmallingen bijvoorbeeld gevaarlijk. “Het gaat om een tijdelijke opstelling en we zullen dat zeker evalueren. Veel belangrijker is het feit dat we het aantal snelheidscontroles op ons grondgebied drastisch hebben opgedreven en de pakkans groter geworden is”, reageert schepen van Mobiliteit Steven Vermeulen (Leef).

De maatregelen zijn voorlopig van kracht tot 1 maart. Op vijf plaatsen in de gemeente werden er wegversmallingen aangebracht, met name in de Zandstraat, Peuterstraat, Soelstraat, Moorsemsestraat en Busschotstraat. De MGB-oppositie is daar alvast niet zo blij mee: “Dat er initiatieven genomen worden om het snel doorrijdend sluipverkeer in deze straten te ontmoedigen staat niet ter discussie, wel de manier waarop dit werd uitgevoerd en het gevaarlijke resultaat dat dit tot gevolg heeft. Bij regen of ‘s nachts zijn de versmallingen moeilijk te zien, ook al zijn er detectoren. Er staan ook geen borden die de gewijzigde situatie aangeven. Er was evenmin overleg met de mobiliteitsraad én er is geen politieverordening. Sommige bestuurders gaan hard in de remmen omdat ze de versmalling vrij laat zien en trekken dan weer hard op, dat is niet altijd even leuk voor de buurtbewoners”, zegt MGB-raadslid David Janssens.

Het moest snel gaan

Schepen Vermeulen vindt de kritiek niet volkomen onterecht, maar nuanceert toch. Hij bestelde intussen extra reflectoren om de versmallingen ’s nachts beter aan te duiden. “Het laatste wat wij willen is een ongeluk. Laat mij ook duidelijk zijn: we evalueren de situatie constant en als blijkt dat de maatregelen eerder een zorg zijn dan een zegen, nemen we die weg. Het beste zou zijn dat we er horizontaal geplaatste verkeersremmers konden installeren zoals een verkeersdrempel, maar dat kan je niet tijdelijk aanleggen, bovendien kost zoiets veel meer geld. Het aanbrengen van signalisatieborden zijn we ook aan het bekijken. Dat bewoners zich storen aan de maatregel wil ik toch ook nuanceren. Sommigen zullen zich daar aan ergeren, anderen sturen ons een mail om ons te bedanken. Voor iedereen goed doen is moeilijk”

Bij een controle reed 20% te snel

“We gaan ook inzetten op meer fietszones, iets wat de oppositie nu als maatregel eist maar we eigenlijk zelf ook al hadden voorzien. In het voorjaar viel er nog een dode bij een ongeval en een tijdje geleden was er een zwaargewonde bij een ongeval met een fietser. Het kan natuurlijk toeval zijn maar we willen de gemeente toch zo veilig mogelijk maken, ook voor de zwakke weggebruiker. Uit de fietsbarometer, een soort meter die je vertelt hoe veilig je gemeente is voor de zwakke gebruiker, blijkt dat we nog een lange weg moeten afleggen vooraleer we een veilig fietsnetwerk hebben, dus daar moeten we zeker inspanningen voor doen.”

De schepen wil vooral ook meer politiecontroles. “Bij een recente controle reed maar liefst 20% van de bestuurders te snel, ook al zijn er daar veel zones waar je 70 mag. Vroeger stonden we bekend als een zone waar de pakkans klein was, maar dat is nu wel anders. In Begijnendijk loop je tegenwoordig veel kans om geflitst te worden en die boodschap mag bij iedereen heel hard binnenkomen, niet alleen op de hoofdwegen maar ook in de zijstraten.”