Nieuwe schoolbus voor leerlingen basisscholen Geert Mertens

02 september 2019

21u52 4

Het gemeentebestuur kocht een gloednieuwe schoolbus aan voor de leerlingen van de gemeentelijke basisscholen. De schoolbus wordt ook ingeschakeld voor andere activiteiten zoals zwembadvervoer en uitstappen die door de scholen georganiseerd worden.

“De vorige schoolbus was dringend aan vervanging toe”, aldus burgemeester Bert Ceulemans (Samen) en schepen van Onderwijs Bart Sorée (N-VA). “Uiteraard hebben we de pro en contra’s afgewogen van deze investering. De keuze om te gaan voor een nieuwe schoolbus in eigen beheer heeft voor een groot stuk te maken met de service die we willen aanbieden aan de ouders en kinderen in onze gemeente. De doelgroep waarop we mikken zijn kinderen die nog te jong zijn of te ver wonen om te voet of met de fiets naar school te gaan en die om verschillende reden niet gebracht kunnen worden door ouders of familie.”

“Uit onze analyse was de aankoop van een bus in eigen beheer goedkoper dan op huurbasis”, voegen ze eraan toe. “Het geeft onze werking meer flexibilteit dan het huren van een bus. De nieuwe bus telt 56 zitplaatsen en voldoet aan strenge veiligheidscriteria onder andere dode hoekspiegel, achteruitrijcamera, veiligheidsgordels. Een lage instap voor de kinderen en airco zullen bijdrage tot extra comfort.”

De leerlingen konden op de eerste schooldag er meteen van gebruik maken. Voor de leerlingen van GBS De Klimroos werd het zelfs een dag in een geheel nieuwe omgeving. Onder de vakantie werden er twee klassen voorzien van een mezzannine. Een andere klas werd uitgerust met een grote zittribune. Ook GBS De Puzzel kreeg twee nieuwe klaslokalen.