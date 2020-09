Nieuwe fietsroute langs troostplekjes DDH

04 september 2020

14u17 6 Begijnendijk Omdat het leven door de coronacrisis ontwricht werd en bepaalde gebruiken en rituelen niet meer mogelijk zijn, richtte Begijnendijk drie troostplekken in die je via een fietsroute kan bezoeken.

“In deze bijzondere periode met afstandsregels en beperkingen op bewegingsvrijheid moet je heel wat missen, zoals familie en vrienden, hobby’s, gezellig samenzijn en een knuffel. Toch dienen verschillende inwoners een verlies te verwerken of afscheid te nemen van een geliefde. Nu troost krijgen en troost geven zo anders zijn dan voorheen, willen we met de troostplekken en bijhorende fietsroute niet alleen zorgen voor een warme verbondenheid tussen mensen, maar ook voor hoop en vertrouwen voor nu en de toekomst,” zegt schepen van welzijn en sociale zaken Kathleen Van Vlasselaer (SAFE).

Troosteling

De route kreeg de naam ‘Troosteling’ en is 23 kilometer lang. Ze loopt langs de begraafplaats in Begijnendijk, de Heuvelstraat in Betekom en de Engelenbeemd aan het Bruggenhof in Betekom. Er is een routekaart beschikbaar in het gemeentehuis, het OCMW, de bibliotheek en sportcentrum De Tumkens.

Inwoners die meer info over de troostplekken wensen of nood hebben aan een troostend woord kunnen terecht bij Sandra De Haes van de sociale dienst op het nummer 016/52.55.44 of door een mail te sturen naar sandra.dehaes@ocmw-begijnendijk.be.