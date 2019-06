NEOS moedigt leden aan met de fiets te komen Tom Van de Weyer

11 juni 2019

NEOS Begijnendijk-Betekom krijgt een subsidie van 1.250 euro voor het project ‘Go with the velo’. Bovendien kreeg NEOS van de jury de ‘Gouden trapper’. NEOS wil senioren aanmoedigen om met de fiets naar de activiteiten te komen.

Elke dinsdag in juli en augustus zijn alle senioren welkom tussen 14 en 16 uur om te petanquen en minigolfen in sportcentrum De Tumkens. Wie met de fiets of te voet komt, krijgt een ticket voor een loterij. Op 27 augustus wordt een winnaar getrokken, die een fietsbijstandsverzekering van VAB krijgt. Tijdens dit ontmoetingsmoment krijgen de deelnemers een attentie. Alle info over ‘Go with the velo’ en de andere activiteiten van NEOS krijg je tijdens de midzomer op 22 juni aan sportcentrum De Tumkens in Betekom.