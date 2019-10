Negen bewoners zijn huis kwijt na zware brand: gebouw moet gesloopt worden Vanessa Dekeyzer

12 oktober 2019

18u25 1 Begijnendijk De ravage die de brand vrijdagavond aanrichtte op de eerste verdieping van een appartementsgebouw aan de Dreef werd vandaag op klaarlichte dag pas echt zichtbaar. “Waarschijnlijk zal men moeten overgaan tot een afbraak”, vermoedt burgemeester Bert Ceulemans (Samen). De buurtbewoners mochten vandaag wel weer naar huis keren.

Naaste buurman, Sebastiaan Appeltans van viswinkel Den Hengel, zag het allemaal gebeuren. “Eerst hoorden we een alarm afgaan, maar we zagen niet meteen iets vreemds buiten. Wat later namen we een verbrande geur waar en toen zagen we de brandweer al arriveren. Kort na diens aankomst kwam een raam van het gebouw tot ontploffing, waarna een gigantische rookwolk verspreid werd.”

Sebastiaan zette het met zijn gezin op een lopen. “Toen bleek dat er asbestgevaar was, konden we vrijdagavond niet terug naar onze woning boven de zaak. Gelukkig konden we bij ons bomma terecht.” Vanochtend werden er meteen stalen in de dichtst bij gelegen woningen rond de brand door een gespecialiseerde firma afgenomen.”Daaruit is gelukkig gebleken dat er nergens asbestvezels terug te vinden zijn in de woningen”, zegt burgemeester Ceulemans. “Goed nieuws dus voor de omwonenden, die terug naar hun woning konden.”

“Echt veel schade hebben we niet, er is enkel geurhinder”, zegt Sebastiaan. “Onze tuin mogen we voorlopig niet in, want daar liggen enkele stukken asbest, net zoals op de inrit langs de zijkant van de woning. Hopelijk kan dit snel opgeruimd worden.”

Meer schade is er aan het appartementsgebouw zelf. De ravage is bijzonder groot. “Die mensen zijn alles kwijt”, zegt burgemeester Ceulemans. “Vanochtend kwam er nog iemand van de bewoners kijken of er iets van kledij te redden viel, maar helaas was dat niet het geval. Voorlopig hebben we voor iedereen een onderkomen gevonden, maar we moeten nog bekijken hoe we een oplossing op langere termijn vinden, want ik vrees dat er weinig andere optie dan een afbraak van het gebouw.

Door de brand werd vrijdag zelfs een tijdlang het gemeentelijke rampenplan afgekondigd met een crisiscentrum op het gemeentehuis. Burgemeester Ceulemans is bijzonder tevreden over het werk van de hulpdiensten. “De verschillende diensten en zones hebben heel mooi samengewerkt. Ik kan hen alleen maar van harte bedanken voor hun puik werk.”

Voor Begijnendijk was het al de tweede zware brand op enkele maanden tijd. “Vorige keer was er een dodelijk slachtoffer. Gelukkig vielen er hier geen gewonden en was er enkel materiële schade”, besluit burgemeester Ceulemans.