Mogelijke besmetting in school Betekom Geert Mertens

13 maart 2020

11u24 6 Begijnendijk De ouders van de kinderen van de gemeentelijke basisschool De Klimroos in Betekom ontvingen donderdagavond een brief over een mogelijke coronabesmetting in de school. In totaal werden er meerdere personen naar huis gestuurd.

“Een leerkracht en de directrice van de school worden eveneens preventief thuisgehouden”, luidt het. “Net als de zus en de moeder van de mogelijk besmette leerling. De moeder is tevens een leerkracht.”

“Zij vertonen geen symptomen”, lezen we in de brief. “De besmette leerling vertoont eerder milde symptomen en krijgt de nodige verzorging. Voor andere niet-zieke kinderen en personeel raden we momenteel aan om alert te blijven voor symptomen zoals hoesten, zich grieperig voelen en koorts.”