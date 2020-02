MGB-fractie boos dat college meerderheidspartij Samen geen geld terugstort naar gemeentekas (voor extra zitting in december) Geert Mertens

21 februari 2020

19u29 0 Begijnendijk Oppositiepartij MGB is boos dat de burgemeester en schepenen van meerderheidspartij Samen hun woord niet gehouden heeft. Tijdens de marathonzitting van de gemeenteraad van 17 december 2019 - die meer dan 8 uur duurde - werd, door een fout, nagelaten om de meerjarenplanning in z’n geheel te stemmen. De fracties spraken voor de extra gemeenteraad van 26 december af om de zitpenningen van de gemeenteraadsleden af te staan. Volgens burgemeester Bert Ceulemans (Samen) kiest hij en zijn collega-schepenen ervoor om een goed doel te steunen.

“Tijdens de zittingen van de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad van donderdag 20 februari werden de schenkingen aanvaard van schepenen Kathleen Van Vlasselaer (SAFE), Steven Vermeulen (LEEF) en Bart Sorée (N-VA)”, aldus raadslid David Janssens van de MGB-fractie.

“Elk van de vernoemde mandatarissen heeft 150 euro geschonken aan de gemeente, naar analogie met de eerdere afstand van de zitpenningen van alle gemeenteraadsleden. Dat gebeurde met respect voor de afspraak die gemaakt werd tijdens de bijkomende gemeenteraad van 26 december 2019. De gemeente kan geen inhouding verrichten op een wedde van een mandataris, zelfs niet met de toestemming van betrokkene.”

De schepenen van S.A.F.E., LEEF en N-VA losten dit op met een schenking aan de gemeente. “Op die manier zijn ze solidair”, voegt hij eraan toe. “Opvallend: de schepenen van de fractie Samen, Maggie Thielemans en Roger Verduyckt en burgemeester Bert Ceulemans laten na om op dezelfde wijze een schenking van 150 euro te storten aan de gemeente. Dit volledig in tegenstelling met hun coalitiepartners én vooral tegen de geest van de afspraken in. Als enige oppositiepartij en grootste fractie in de gemeenteraad was onze partij dan ook niet te spreken over de houding van de mandatarissen.”

“Onze fractie heeft de zaak besproken en we kwamen tot het besluit dat het niet de bedoeling was om de gemeente te verrijken”, reageert burgemeester Bert Ceulemans (Samen). “Ik en de schepenen kozen er daarom voor om een persoonlijk goed doel te steunen. In mijn geval is dat ‘Kom op tegen kanker’, ook omdat ik hier recent in mijn omgeving mee geconfronteerd ben. Het klopt dat er niet aan onze wedde kan geraakt worden.”