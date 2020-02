Man overvalt nachtwinkel met mes en maakt geld en fles sterke drank buit Kristien Bollen

12 februari 2020

19u05

Aan de Liersesteenweg in Begijnendijk stapte dinsdagavond rond 19.15 uur een man de winkel New Doaba binnen. De man haalde een mes boven en bedreigde hiermee de winkelier. De overvaller graaide het geld uit de kassa en nam nog een fles sterke drank mee om vervolgens te voet de vlucht te nemen in de richting van Heist-op-den-Berg. Politiepatrouilles konden in de buurt geen verdachte meer aantreffen. Bij de overval raakte niemand gewond.