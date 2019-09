Man gewond na val in goederenlift in restaurant Karfoer vdt

01 september 2019

21u51 0 Begijnendijk Zondagnamiddag heeft zich in restaurant Karfoer in Betekom een arbeidsongeval voorgedaan. Een van de werknemers bevond zich in de goederenlift, toen die plots doorsloeg. De persoon kwam daarbij ongelukkig ten val en moest door het klimteam van de brandweer via de schacht bevrijd worden. Ook het MUG-team kwam ter plaatse.

Burgemeester Bert Ceulemans (Samen) bevestigt een incident, maar zegt op dit ogenblik niet meer informatie te hebben. In het restaurant zelf wordt het incident afgedaan als ongelukkig voorval. “Het gaat om een arbeidsongeval”, klinkt het. “Eén van onze mensen is ongelukkig ten val gekomen.” Op welke manier dat ‘ongelukkig’ bedoeld is, wil men niet zeggen. “Men maakt op sociale media van een mug een olifant. Het slachtoffer is steeds bij bewustzijn geweest en is overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging.”

Restaurant Karfoer opende in augustus dit jaar de deuren in Betekom en is bekend door de in de gevel verwerkte Volkswagen Kever.