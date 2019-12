Exclusief voor abonnees Luna (17) werd door haar stiefopa verkracht toen ze tien jaar oud was: “Ik hoop dat hij beseft hoe vuil hij is geweest” Kim Aerts

04 december 2019

05u36 3 Begijnendijk Luna werd tussen haar tien en elf jaar verkracht en aangerand door haar stiefopa. De 61-jarige Luc N. uit Begijnendijk kreeg nu vier jaar effectieve celstraf voor het leed dat hij aanrichtte. En dat stopte niet bij het misbruik. Luna hinkt achterop in het middelbaar en ze worstelt er nog elke dag mee. “De buitenwereld kan dat nooit begrijpen.”

Wat een veilig en geborgen nest moest zijn voor Luna - nu zeventien - nadat haar ouders uit elkaar gingen, bleek een valkuil. “Als je in zo’n nieuwe familie terechtkomt, dan ben je heel blij dat je opgenomen wordt in die familie van je nieuwe partner. Samen met je dochter. Je ziet daar geen graten in als de opa vraagt om eens te blijven slapen”, zegt papa Gunther.

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 01 dag 09 uren 56 minuten 04 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode