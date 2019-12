Luna (17) werd door haar stiefopa verkracht op haar tien jaar: “De buitenwereld kan dat nooit begrijpen” Kim Aerts

04 december 2019

05u36 0 Begijnendijk Luna werd tussen haar tien en elf jaar verkracht en aangerand door haar stiefopa. De 61-jarige Luc N. uit Begijnendijk kreeg nu vier jaar effectieve celstraf voor het leed dat hij aanrichtte. En dat stopte niet bij het misbruik. Luna hinkt achterop in het middelbaar en ze worstelt er nog elke dag mee. “De buitenwereld kan dat nooit begrijpen.”

Wat een veilig en geborgen nest moest zijn voor Luna - nu zeventien - nadat haar ouders uit elkaar gingen, bleek een valkuil. “Als je in zo’n nieuwe familie terechtkomt, dan ben je heel blij dat je opgenomen wordt in die familie van je nieuwe partner. Samen met je dochter. Je ziet daar geen graten in als de opa vraagt om eens te blijven slapen”, zegt papa Gunther.

“Ik ben compleet ontspoord. Op mijn twaalfde heb ik tweemaal in de psychiatrie gezeten en dan nog eens op mijn vijftiende. Voor mij hoefde het allemaal niet meer. Na een zelfmoordpoging ben ik in het ziekenhuis beland om dan uiteindelijk In 2015 klacht in te dienen”, vertelt Luna. “Dat draag je heel je leven mee. Ik heb nu twee jaar een relatie en ik ben door een heel moeilijke periode gegaan. Met mijn verhaal wil ik iets bijdragen. Het gevoel dat je weet wat er is gebeurd, dat blijft zich afspelen als een film. Veel slachtoffers durven niet de stap te zetten om naar de politie te gaan. Toen ik in psychiatrie zat, heb ik ingezien dat het zo niet meer verder kon.” In 2015 volgde een klacht. De laatste feiten dateerden van 2013.

“Heel veel slachtoffers willen daar niet mee naar buiten komen. Ik durfde dat eerst ook niet. Ik hoop dat hij ooit tot inzicht komt, hoe vuil hij is geweest. In de rechtbank heeft hij voor het eerst zijn excuses aangeboden. Daar was veel gesnotter bij. Ik weet niet of het oprecht was. Ik heb er ook niet veel aandacht aan besteed. Wat ik wil bereiken is dat minderjarigen die zoiets mee hebben gemaakt samen een plek kunnen vinden om erover te praten. Nu is dit enkel weggelegd voor volwassenen. Je kan zelf zoveel als je wil naar psychologen en therapeuten gaan, maar daar val je enkel in herhaling. Als je dat niet zelf hebt meegemaakt, dan kan je dat niet begrijpen. Ik ben zelf een groep gestart op Facebook waar mensen kunnen reageren, maar ik wil er verder mee gaan”, zegt Luna strijdvaardig. Haar vader beaamt. “Er is veel begeleiding voor slachtoffers, maar al die mensen daartussen zoals naaste familie, is ook vaak slachtoffer maar die kunnen nergens hun verhaal kwijt. Het is niet evident.”

De eerste die aan mijn kinderen raakt, maak ik eigenhandig kapot heb ik altijd gezegd. Als het moment daar is doe je gewoon niks. Papa Gunther

Toen de feiten aan het licht kwamen, zakte de grond weg onder zijn voeten. “De eerste die aan mijn kinderen raakt, maak ik eigenhandig kapot heb ik altijd gezegd. Als het moment daar is doe je gewoon niks. Alles waarvoor je staat, wordt met de grond gelijk gemaakt. Je zit met veel vragen. Liegt ze, is het waar? Je begint te denken en je begint een tijdslijn te maken. Wat, waar, wanneer, hoe? Ik was getrouwd met zijn dochter. We hebben samen nog drie kinderen die hém nog zien. Je begint je verder vragen te stellen. Je wordt gewoon gek in je hoofd.” N. kreeg vier jaar cel en hij moet zich vijf jaar ter beschikking houden van de strafuitvoeringsrechtbank. De grootvader werd ook ontzet uit zijn rechten en hij moet zo’n 15.000 euro aan de burgerlijke partijen. “Vergeven zal ik hem nooit, maar het zou wel een opluchting zijn als hij effectief naar de gevangenis gaat. Hij heeft gewoon geen schuldbesef.”