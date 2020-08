Lokaal bestuur maakt werk van een fietsbeleidsplan Kristien Bollen Dirk Desmet

29 augustus 2020

17u56 5 Begijnendijk De fiets is de voorbije jaren aan een serieuze opmars bezig en een zeer goed alternatief voor verplaatsingen met de auto, zeker voor korte afstanden. Bovendien is fietsen gezond, goedkoop, goed voor het klimaat en zorgt het voor weinig overlast. Daarom wil het lokaal bestuur van Begijnendijk de komende jaren meer inwoners op de fiets krijgen.

“Fietsen heeft veel voordelen, maar is in een landelijke gemeente nog niet altijd een evidente keuze. In het recent verschenen fietsrapport haalde de gemeente nauwelijks een voldoende. Vooral het gebrek aan voldoende uitgeruste fietspaden en de onveiligheid van en naar de scholen vormen een obstakel om meer de fiets te nemen. Daar willen we graag verandering in brengen”, zegt Steven Vermeulen, schepen van mobiliteit.

De komende tijd maakt het bestuur werk van een totaalaanpak. Geen losse aparte projecten die niet op elkaar aansluiten, maar bouwen aan een netwerk van doorlopende en veilige fietsroutes. Daarom is het bestuur gestart met de opmaak van een fietsbeleidsplan. In een fietsbeleidsplan worden de huidige situatie in kaart gebracht en projecten gepland om de gemeente helemaal fietsvriendelijk te maken met veel aandacht voor veiligheid en comfort.

“Ook bij de opmaak van het fietsbeleidsplan is de participatie van onze burgers heel belangrijk. Daarom kunnen zij tot en met 6 september via deze link een enquête over hun fietservaringen invullen,” besluit schepen Vermeulen.

Wie niet in de mogelijkheid is om deze online in te vullen, kan een invulformulier afhalen bij de medewerkers van de dienst omgeving en wonen of aanvragen via tel. 016 53 66 78. In de loop van november wordt er een infomoment georganiseerd waarop de resultaten van de enquête worden toegelicht en waar alle inwoners kunnen meedenken om het fietsbeleid mee vorm te geven.