Kunstroute gaat door, weliswaar in coronastijl DDH

06 oktober 2020

14u49 0 Begijnendijk De intergemeentelijke culturele samenwerking (IGCS) organiseert ook dit jaar ‘De Kunstroute’ in het Hageland, ondanks de coronamaatregelen. Voorlopig exposeren kunstenaars op 83 verschillende locaties tijdens de 4 weekends van november.

IGCS is eigenlijk een samenwerking tussen Aarschot, Begijnendijk, Holsbeek, Rotselaar en Scherpenheuvel-Zichem om, via eigen initiatieven, het verenigingsleven en de sociaal-culturele activiteiten in de regio te stimuleren en waar nodig te ondersteunen. Bedoeling van de Kunstroute is dat je van atelier naar atelier reist, het kan ook met de fiets, en zo de lokale kunstenaars leert kennen. De ateliers bevinden zich in alle bovenstaande gemeenten en steden. “We hebben best veel talent in onze regio en kunnen ook rekenen op een aantal sterke academies die nieuw talent ontwikkelen.”

Blij dat het toch kan doorgaan

Voorzitter Kris Peetermans is blij dat het initiatief, dat om de 2 jaar doorgaat, uiteindelijk toch kan plaats vinden, weliswaar met de intussen gekende coronabeperkingen. “Kunstenaars hebben het niet makkelijk gehad en dan is het fijn dat we hen nu toch in het daglicht kunnen stellen. Sommigen denken eraan om hun atelier uit te breiden naar de tuin zodat er meer ruimte beschikbaar is. Natuurlijk moet het weer dan meevallen en bovendien moet het haalbaar zijn in functie van de werken die ze maken. Voor jonge mensen die nog geen eigen atelier hebben, vonden we een aantal locaties waar ze kunnen tentoonstellen. Zij kunnen terecht in CC Het Gasthuis in Aarschot, den Egger in Scherpenheuvel en de Mena Verdiep 2 in Rotselaar.”

Talent

Aarschots burgemeester Gwendolyn Rutten, die wellicht Peetermans opvolgt als nieuwe voorzitster, ziet alvast heel wat talent in het Hageland. “Aarschot heeft sowieso een groot kunstverleden en dank zij ons cultureel centrum komen mensen al jaren naar de stad om er cultuur te beleven. Aarschotse kunstenaars kunnen dan ook niet ontbreken in dit project. Je kan tegelijk de trage wegen ontdekken die je doorheen de groene zones loodst van onze deelgemeenten.”

De ateliers zijn de 4 weekends van november 2020 te bezoeken van 10 tot 17 uur. Op de persoonlijke fiche van de kunstenaars, op de website van de organisatie, vind je op welke dag ze hun atelier openstellen. Je vindt er ook meer informatie over het initiatief en je kan er de Kunstroutekaart downloaden