Korfbalclub KCBJ viert 30-jarig bestaan Geert Mertens

21 mei 2019

Korfbalclub KCBJ uit Betekom bestaat 30 jaar. Om dit te vieren organiseert de club op zaterdag 25 mei de club, samen met korfbalclub KBKB, de Nationale Jeugdfinales korfbal.

“De laatste jaren is de korfbalclub uitgegroeid tot één van de grootste uit de regio”, aldus voorzitter Geert Celis en bestuurslid Steven Peeters. “De sportclub, met 200 spelers, krijgt voor het eerst de kans om de Nationale Jeugdfinales korfbal te organiseren. Natuurlijk is iedereen welkom. Voor de allerkleinsten zijn er springkastelen en vanop het terras van cafetaria ‘Extra Time’ kan je genieten van de wedstrijden. Geloof het of niet: korfbal is een absolute topsport.”

KCBJ is een familieclub en kindvriendelijk. “Elke reeks heeft één of twee ploegen”, klinkt het. “Er zijn spelers van 4 tot 70 jaar. Er zijn zelfs moeders en dochters en vaders en zonen die voor onze clubkleuren spelen.”

Voor meer informatie: www.kcbj.be/30jaar