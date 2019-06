Kom proeven van nieuwe oogst ten Gaerde wijnen Geert Mertens

21 juni 2019

14u43 0

Op zaterdag 22 en zondag 23 juni kan je bij Sofie en Danny van Wijngaard ten Gaerde, in primeur, kennis maken met de nieuwe oogst van ten Gaerde wijnen. Dat is 100% Belgische wijn, geteeld op de ‘Houwaartse Berg’ en gebotteld in Begijnendijk.

Recent viel de wijngaard nog in de prijzen. Burgemeester Bert Ceulemans reikte hen een zilveren medaille voor de “Beste Brabantse wijn” met de wijn Sauvingier gris – 2016. Bezoekers kunnen zaterdag en zondag terecht op hun terras aan de Zandstraat 23a. Het terras is telkens van 13 tot 20 uur open.