Koen installeert laadpaal aan zijn krantenwinkel: “In de eerste plaats voor mezelf maar ook voor de klanten” DDH

12 juni 2020

16u51 0 Begijnendijk Koen Van Genechten (41) van dagbladhandel Elise in Begijnendijk plaatste recent een oplaadpaal, met twee oplaadpunten voor elektrische wagens. “In de eerste plaats voor mezelf maar het lijkt mij ook handig voor de klanten”, zegt hij.

Koen kocht recent zelf een elektrische wagen en had daarom behoefte aan een laadpaal. “Ik geloof erin en daarom wil ik het ook aan mijn klanten aanbieden. Ik ben niet meteen een groene jongen maar als ik mijn steentje kan bijdragen, doe ik dat heel graag. Ruwe olie ontginnen kost ook veel moeite, stroom veel minder en het klimaat vaart er goed bij, wat wil je nog meer?”, legt Koen uit.

De laadpaal beschikt over twee laadpunten, elk van 22 kilowatt. Een batterij van 100 kilowattuur volledig laden duurt 4,5 uur maar de uitbater denkt eerder dat klanten vooral hun batterij willen bijladen. “Wanneer je een uurtje laadt, kan je weer 150 km verder. Wij hebben hier een koffiezaal waar je ook iets kan eten. Als je dan tegelijk de batterij van je auto kan bijladen is dat praktisch. Wij krijgen ook best veel vertegenwoordigers over de vloer en die zijn algauw een half uur tot drie kwartier bij ons binnen. Ook voor hen loont het dan de moeite om de batterij bij te laden.” Mensen die gebruik willen maken van de nieuwe laadpaal kunnen een kaart aanvragen bij Koen. Per kilowattuur betaal je 0,30 euro.